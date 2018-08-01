Tokat'ta yangın esnasında müşterisini traş eden berber pes dedirtti!

Sanayi bölgesinde bulunan bir lokantanın bacasında meydana gelen yangın yan tarafında bulunan Madeni Sanatkarlar Odası ve Marangozlar Odası ve sanayi sosyal tesislerinin bulunduğu binanın çatısına sıçradı. Yangını fark eden sanayi esnafı Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik süren çalışması sonrasında söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmaz iken maddi hasar meydana geldi.
Yangın esnasında lokantanın yanında bulunan berber ise çatıda itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, berber ise yarım kalan müşterisini tıraş etmeye devam etti. Müşterisinin tıraşını tamamladıktan sonra ise dükkanından ayrıldı. (DHA)
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