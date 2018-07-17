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Tokat'taki Abdullah Gül Parkı'nın ismi değiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 11:29 | Son Güncelleme

Tokat'ın Turhal ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Abdullah Gül Parkı'nın ismi '15 Temmuz Şehitler Parkı' olarak değiştirildi.

Tokat'taki Abdullah Gül Parkı'nın ismi değiştirildi

Turhal Belediyesi ve Turhal Kaymakamlığı tarafından ortaklaşa yürütülen programın 2. gününde konuşan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz, "Değerli hemşehrilerim 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Abdullah Gül Parkı'nı 26 gün nöbet tutarak bir demokrasi parkına dönüştürdünüz. 15 Temmuz darbe girişiminin 2. senesinde ise yine bizleri yalnız bırakmayıp bu meydanı demokrasi bayramının kutlandığı şölenlerin yapıldığı bir meydana döndü. Burası bir bayramsa bura da bir şölen yapılıyorsa bu sizin sayenizde oluyor. Bundan dolayı eski adıyla Abdullah Gül Parkı olan parkımızı '15 Temmuz Şehitler Parkı' olarak değiştiriyoruz" diye konuştu. (İHA)

abdullah gul parkı


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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül abdullah gül parkı Tokat Turhal

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