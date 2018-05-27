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Tokat ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 15:27 | Son Güncelleme

Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu'nun iç kesimlerinde, saat 18.00'e kadar gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi

Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu'nun iç kesimleri için saat 18.00'e kadar gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, Tokat'ın doğu ilçelerinde (Reşadiye, Niksar, Başçiftlik) saat 18.00'e kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Ordu'nun iç kesimleri için de saat 18.00'e kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Her iki ildeki vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ordu Tokat

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