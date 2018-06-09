TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)ŞIRNAK'ta şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu'nun (29) acı haberi Tokat'ın Erbaa ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şırnak?ın Güneyçam bölgesinde PKK?lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu?nun şehadet haberi Erbaa?ya bağlı Karayaka beldesinde oturan baba evine ulaştı. Beldede yaşayan Ahmet-Abide Uslu çiftine acı haberi Kaymakam Bülent Karacan, ve Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım verdi. Haberi alan aile fertleri ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. 2 kardeşin büyüğü olan şehidin 1 ay önce Şeymanur Kavuncu Uslu ile nikah kıydığı, Temmuz ayı sonunda ise düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, başsağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Baba Ahmet Uslu evin önünde taziyeleri kabul etti. Bu sırada eve gelen yeğeni baba Ahmet Uslu'nun boynuna sarılıp 'Amca ne olur şaka de, biz onun düğününü yapacaktık' diyerek gözyaşı döktü. Bugün kente getirilecek olan Şehit Özel Harekat Polisi Said Uslu'nun cenazesinin akşam ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından Karayaka beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

