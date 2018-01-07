Tokat'da iki dakika arayla 4.1 ve 3.3 büyüklüğünde deprem (2)

İLÇEDE VATANDAŞLAR SOKAKTA BEKLEDİ

Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde merkez üssü Hacıali köyü olan 4.1 ve 3.3 büyüklüklerindeki depremler, paniğe neden oldu. İlçede oturan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı. Soğuk havada ateş yakıp, usun süre dışarıda bekleyen vatandaşlar, bir süre sonra evlerine geri döndü.

İbrahim UĞUR/ERBAĞ (Tokat), (DHA)

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