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Tokat'da iki dakika arayla 4.1 ve 3.3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 23:15 | Son Güncelleme 4 saat önce

TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Erbaa İlçesi'nde iki dakika arayla Richter ölçeğine göre 4.1 ve 3.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, bugün saat 22.45'te merkez üssü Erbaa İlçesi Hacıali köyü olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2.5 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi, kısa süreli paniğe neden oldu.

Bu depremden iki dakika sonra, saat 22.47'de yine aynı bölgede, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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