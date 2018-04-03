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Tokat'ın yükseklerine kar yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 16:30 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesinin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ın Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Yaylalara çıkanlar kardan adam yaptı. Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesi yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 2 saat boyunca etkili olan yağış sonrasında yaylalar beyaza büründü. Beldede yaşayanlardan bazıları 15 kilometre mesafede bulunan yaylalara çıkarak kardan adam yaptı. Cep telefonu kamerası ile kar yağışını çeken vatandaşlar, nisan ayında kar yağışına şahit olduklarını söyledi.

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