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Tokatlılar, su gösterisini izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 14:25 | Son Güncelleme

TOKAT Belediyesi'nin 'Kanal Tokat' projesi kapsamında Yeşilırmak'ta faaliyete geçirdiği su gösterisini izlemek isteyenler, ırmak kenarına akın etti.

Tokatlılar, su gösterisini izledi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT Belediyesi'nin 'Kanal Tokat' projesi kapsamında Yeşilırmak'ta faaliyete geçirdiği su gösterisini izlemek isteyenler, ırmak kenarına akın etti.
Tokat Belediyesi'nin 'Kanal Tokat' projesi kapsamında hayata geçirdiği Yeşilırmak'taki 'Suların ışık ve müzikle dansı' gösterisi halkın beğenisine sunuldu. Çalan müziğe göre fıskiyelerden tutulan ritim, izleyenleri hayran bıraktı. İlk gösteriyi izlemek isteyen kent sakinleri, ırmak kenarına akın etti. İzleyenler bu anları da görüntülemeyi ihmal etmedi.

FOTOĞRAFLI

Tokatlılar, su gösterisini izlediTokatlılar, su gösterisini izlediTokatlılar, su gösterisini izlediTokatlılar, su gösterisini izledi

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