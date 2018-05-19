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Tokat'ta 19 Mayıs törenle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 15:42 | Son Güncelleme

TOKAT'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gaziosmanpaşa Stadyumu’nda yapılan törenle kutlandı.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gaziosmanpaşa Stadyumu’nda yapılan törenle kutlandı. Kentteki kutlamalar sabah saatlerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Daha sonra İl Müdürü Cemil Çağlar ve beraberindeki yüzlerce öğrenci yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki Gaziosmanpaşa Stadyumu’na kadar yürüdü. Stattaki kutlama programına Tokat Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il protokolü ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende, halk oyunları ekipleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor kulüpleri gösteri yaptı. Kutlama programında yöreye özgü 'Ellik' halayı çeken zihinsel engelli öğrenciler ise izleyenlerin ilgi odağı oldu. Program öğrencilerin çeşitli gösterileri ile son buldu.

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