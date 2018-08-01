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Tokat'ta 3 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

Turhal ilçesinde 10 Temmuz'da kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları sürüyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz'da çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığı belirtilen küçük Evrim'e 23 gündür ulaşılamadı.

AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bölgede yürütülen arama çalışmaları 23. gününde de devam etti.

Ekiplerin, çadırlar bölgesi ve Yeşilalan köyü yakınlarında yaptığı aramada herhangi bir ize ulaşılamadı.

Soruşturma kapsamında, ailenin 5 yakın akrabasının cep telefonlarında jandarma tarafından yapılan inceleme sürüyor.

Ailenin, kızları Evrim Atış'ın kaybolduğunu belirttiği 10 Temmuz'da arama çalışması başlatılmıştı.

Baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü, babasının mezarına gömdüğü" yönündeki ifadesi üzerine küçük kızın dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış ancak bir ize rastlanamamıştı.

Kızlarının kaybolmasıyla ilgili çelişkili ifadeleri nedeniyle anne Dilek ve baba Burhan Atış tutuklanmıştı.

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