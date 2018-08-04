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Tokat'ta 3 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 17:13 | Son Güncelleme

Turhal ilçesinde 26 gün önce kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış, komando taburu "Erdemler"in de destek verdiği arama çalışmalarına rağmen bulunamadı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları sürüyor.

Yenisu köyü yaylasında 26 gün önce, hayvanlara bakmak için evden çıkan ailesi tarafından çadırda kardeşiyle bırakıldıktan sonra kaybolan Evrim Atış'ı arama çalışmaları bugün de sürdürüldü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlere karşı mücadele eden komando taburu "Erdemler'in yanı sıra AFAD ve jandarma ekiplerince köyün yakınları ve Çadırlar bölgesinde yürütülen arama çalışmalarında küçük Evrim'e ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Ekiplerin, küçük kızı arama çalışmaları ve ailenin 5 yakın akrabasının cep telefonlarının incelenmesi sürüyor.

Turhal ilçesi Yenisu köyü yaylasında, 3 yaşındaki Evrim Atış'ın 10 Temmuz'da kaybolmasının ardından arama çalışması başlatılmıştı.

Baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü, babasının mezarına gömdüğü" yönündeki ifadesi üzerine küçük kızın dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış ancak bir ize rastlanamamıştı.

Kızlarının kaybolmasıyla ilgili çelişkili ifadeleri nedeniyle anne Dilek ve baba Burhan Atış tutuklanmıştı.

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