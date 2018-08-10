Tokat'ta 3 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları sürüyor.
Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz'da çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığı belirtilen küçük Evrim'e 32 gündür ulaşılamadı.
AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bölgede yürütülen arama çalışmaları devam etti.
Ekiplerin, çadırlar bölgesi ve köy yakınlarında yaptığı aramada herhangi bir ize ulaşılamadı. Bazı bölgelerde de kazı çalışması yapıldı ancak herhangi bir ize ulaşılamadı. Küçük kızı arama çalışmaları sürüyor.
Ailenin, kızları Evrim Atış'ın kaybolduğunu belirttiği 10 Temmuz'da arama çalışması başlatılmıştı.
Baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü, babasının mezarına gömdüğü" yönündeki ifadesi üzerine küçük kızın dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış ancak bir ize rastlanamamıştı.
Kızlarının kaybolmasıyla ilgili çelişkili ifadeleri nedeniyle anne Dilek ve baba Burhan Atış tutuklanmıştı.
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