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Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 23:03 | Son Güncelleme 4 saat önce

Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.45'te Tokat merkezde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

(AA)

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