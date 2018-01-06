Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.45'te Tokat merkezde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
(AA)
Ümit Özdağ’dan ‘silahlı kamplar’ için flaş iddia: Nokta da verebiliriz
Tokat'ta art arda korkutan depremler! (AFAD-Son depremler)
Burası Keşan! Herkes 'bocuk' oldu
Ortalık savaş alanına döndü! Liseliler birbirine girdi
Tunceli'deki CHP kongresinde Kılıçdaroğlu tartışması
Adıyaman sapığı yakalandı! 1 yıldır aranıyordu
Uluslararası ajanslar son dakika olarak geçti! Alman Dışişleri Bakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
Suudi Arabistan'da yeni saray operasyonu: Prensler gözaltında
Karadeniz yaylalarında terörist avı!
Siz bir de onun sevgilisini görün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum