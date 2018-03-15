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Tokat’ta 4 öğrenci sokak müziği yaparak harçlıklarını çıkartıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:53 | Son Güncelleme

Tokat’ta 3 üniversite öğrencisi ile 1 lise öğrencisi sokak müziği yaparak harçlıklarını çıkartıyor.Tokat’ta gençlik merkezinde tanışarak bir araya gelen Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden Fatih Erikoğlu, İsmail Nacar, Burak Öztürk ile Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisi Murat Küçük Gaziosmanpaşa Bulvarı Sivri Tekke önünde sokak müziği yapıyor.

Tokat’ta 4 öğrenci sokak müziği yaparak harçlıklarını çıkartıyor

Tokat’ta 3 üniversite öğrencisi ile 1 lise öğrencisi sokak müziği yaparak harçlıklarını çıkartıyor.
Tokat’ta gençlik merkezinde tanışarak bir araya gelen Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden Fatih Erikoğlu, İsmail Nacar, Burak Öztürk ile Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisi Murat Küçük Gaziosmanpaşa Bulvarı Sivri Tekke önünde sokak müziği yapıyor. Kentte ilk defa bir grup olarak sokak müziği yapan ekibe vatandaşlarda destek veriyor. Yaptıkları müzikle yoldan geçenleri neşelendiren gençler aynı zamanda harçlıklarını çıkartıyor.
Öğrencilerden Fatih Erikoğlu, caddede müzik yaparak boş zamanlarını değerlendirdiklerini vatandaşlarında bu faaliyetlerinin hoşuna gittiğini söyledi. Gençlik merkezinde tanıştığı arkadaşları ile müzik gurubu kurduklarını ifade eden Erikoğlu, caddede müzik yapmaları nedeni ile rahatsız olanlardan fazla destekleyenlerin olduğunu kaydetti.İsmail Nacar ise maddi anlamda çok fazla katkısı olmasa da sokak müziği yaparak kendilerini geliştirdiklerini, Tokat’ta bir ilki yaptıklarını söyledi.
Sokakta müzik yapanlara dilenci gözü ile bakılması algısından insanları uzaklaşmaya başladığını ifade eden Burak Öztür, "Bizim gibi bir kaç grup daha çıksa Tokat’ta öyle bir düşünce yapısı kalmayacak. Büyükşehirlerde insanlar çalıyor, söylüyor eğleniyor. Biz burada sokakta müzik yapınca dilenci gözü ile bakılıyordu. Biz çalmaya başlayınca parça isteğinde bulunanlar olmaya başladı, çocuklar eşlik etmeye başladı. Bu bizim için güzel bir şey, onlara bu duyguyu verebiliyoruz" diye konuştu.
Lise öğrencisi Murat Küçük ise 7 yıldır müzikle uğraştığını belirterek, "Sokak sanatı yapmak bambaşka bir duygu. Bir yerde çalmak farklı, sokakta özgürsün. Karışan yok ama bazı olumsuzluklardan etkileniyoruz. İlk başlarda olumsuz etki alıyorduk, ama gittikçe gelişiyor" şeklinde konuştu.

Tokat’ta 4 öğrenci sokak müziği yaparak harçlıklarını çıkartıyor

Tokat’ta 4 öğrenci sokak müziği yaparak harçlıklarını çıkartıyor

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