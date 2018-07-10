Tokat'ta 4 yaşındaki çocuk kayboldu

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolduğu belirtilen 4 yaşındaki Evrim Ateş'in bulunması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Yenisu köyü yaylasında Evrim Ateş, hayvanları suya götürmek için evden ayrılan babaannesinin peşinden gitti.
Küçük Evrim'i fark ederek eve götürüp bırakan babaannesi, bir süre sonra geri döndü. Evde torununu bulamayan babaanne, komşularından yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
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