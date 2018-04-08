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Tokat'ta, aracın çarptığı vaşak telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 12:56 | Son Güncelleme

 TOKAT-Sivas karayolunda bir aracın çarptığı vaşak, telef oldu.

Tokat'ta, aracın çarptığı vaşak telef oldu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT-Sivas karayolunda bir aracın çarptığı vaşak, telef oldu.
Tokat- Sivas Karayolu Çamlıbel mevkiinde yol ortasında hareketsiz yatan hayvanı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede ölen hayvanın vaşak olduğu tespit edildi. 1,5 metre uzunluğunda, 30-35 kilo ağırlığındaki vaşak, doğa koruma ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü İhsan Ekinci, vaşağın araç çarpması sonucu öldüğünü söyledi.

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Tokat'ta, aracın çarptığı vaşak telef olduTokat'ta, aracın çarptığı vaşak telef oldu

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