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Tokat'ta art arda korkutan depremler! (AFAD-Son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 23:01 | Son Güncelleme 3 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleşen Rihter ölçeğine göre 4.1 şiddetindeki depremin ardından 3 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Sabah saatlerinde Reşadiye ilçesinde yaşanan depremle birlikte Tokat bir günde 5 depremle sallanmış oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, merkez üssü Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Hacıali Köyü'nde saat 22.45'de 4.1, saat 22.46'da 2.6, 22.47'de 3.3, 23.13'te ise 2.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Kısa süreliğine paniğe neden olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Öte yandan yine Kuzeyanadolu Fay Hattı üzerinde olan Tokat'ın bir başka ilçesi olan Reşadiye'de de sabah 07.58'de 2.8 şiddetinde deprem meydana gelmişti.

Vatandaşlar deprem sonrası sosyal medyada paylaşımlarda bulunurken, bazı sosyal medya kullanıcıları deprem nedeniyle sokağa çıktıklarını belirtti.

(İHA)

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Tokat'ta art arda korkutan depremler! (AFAD-Son depremler)

Tokat'ta art arda korkutan depremler! (AFAD-Son depremler)

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Güzel memleket Tokat gecmis olsun, bu arada 3 deprem olmus pespese 2 degil
malesef 4 ve 5. side oldu. sallanmak kötü şey. tam yerde oturuyordum ilk ikisini hissettim.
deprem izmir de olsa ne farklı yorumlar gelirdi
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