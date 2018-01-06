Tokat'ta art arda korkutan depremler! (AFAD-Son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, merkez üssü Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Hacıali Köyü'nde saat 22.45'de 4.1, saat 22.46'da 2.6, 22.47'de 3.3, 23.13'te ise 2.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Kısa süreliğine paniğe neden olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
Öte yandan yine Kuzeyanadolu Fay Hattı üzerinde olan Tokat'ın bir başka ilçesi olan Reşadiye'de de sabah 07.58'de 2.8 şiddetinde deprem meydana gelmişti.
Vatandaşlar deprem sonrası sosyal medyada paylaşımlarda bulunurken, bazı sosyal medya kullanıcıları deprem nedeniyle sokağa çıktıklarını belirtti.
(İHA)
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