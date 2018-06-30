Tokat'ta bin 500 keklik doğaya salındı

TOKAT'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Tokat Şubesince bin 500 keklik yavrusu, üremeleri için doğaya bırakıldı.
Orman ve Şu İşleri Bakanlığı 11'nci Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Tokat Şubesi tarafından düzenlenen programa Vali Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü İhsan İkinci katıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü İhsan İkinci, doğal ortamda ekolojik dengeyi sağlamak için bin 500 keklik saldıklarını ifade ederek, "Bulunduğumuz ortam kekliklerin yaşaması için mükemmel ortam. Aynı zamanda sabahın erken saatlerinde keklik salma sebebi de gündüz sıcağına kalmamasıdır. Doğada yaşayan ve çevrede yaşayan insanlardan keklikleri avlamamasını istiyorum" dedi.
Daha sonra Vali Toraman ve beraberindekiler kasalar içinde getirilen keklikleri doğaya bıraktı.
Görüntü Dökümü:
-Kekliklerin görüntüsü
-Konuşma
-Kekliklerin salınması
Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA)
(141 mb)
Kayıp Eylül olayında kahreden detay!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP’nin onayı olmadan adım bile atamaz
Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
MHP'li Mustafa Kalaycı'dan Süleyman Soylu'nun şehit cenazesi sözlerine yanıt
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Merkel'den Türkiye'ye övgüler! 3 milyar euronun Türkiye'ye nasıl ödeneceğini açıkladı
Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor
Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e uyarı: Erdoğan, Kudüs'te gücünü artırıyor, durdurun!
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum