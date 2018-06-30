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Tokat'ta bin 500 keklik doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 09:08 | Son Güncelleme

TOKAT'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Tokat Şubesince bin 500 keklik yavrusu, üremeleri için doğaya bırakıldı.

TOKAT'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Tokat Şubesince bin 500 keklik yavrusu, üremeleri için doğaya bırakıldı.

Orman ve Şu İşleri Bakanlığı 11'nci Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Tokat Şubesi tarafından düzenlenen programa Vali Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü İhsan İkinci katıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü İhsan İkinci, doğal ortamda ekolojik dengeyi sağlamak için bin 500 keklik saldıklarını ifade ederek, "Bulunduğumuz ortam kekliklerin yaşaması için mükemmel ortam. Aynı zamanda sabahın erken saatlerinde keklik salma sebebi de gündüz sıcağına kalmamasıdır. Doğada yaşayan ve çevrede yaşayan insanlardan keklikleri avlamamasını istiyorum" dedi.

Daha sonra Vali Toraman ve beraberindekiler kasalar içinde getirilen keklikleri doğaya bıraktı.

Görüntü Dökümü:

-Kekliklerin görüntüsü

-Konuşma

-Kekliklerin salınması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA)

(141 mb)

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