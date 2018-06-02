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Tokat'ta bir gencin Kelkit Çayı'na düştüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 21:14 | Son Güncelleme

Tokat'ta bir gencin Kelkit Çayı'na düştüğü iddiası

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir gencin Kelkit Çayı'na düştüğü öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kayalık Mahallesi mevkisinde oynayan çocukların Halil Karaçam'ın (17) Kelkit Çayı'na düştüğünü söylemeleri üzerine ailesi ve polis ekipleri arama çalışması başlattı.

Suda kaybolduğu iddia edilen Karaçam ile ilgili bir bulguya rastlanmadı.

AFAD ile Ordu'dan gelecek dalgıçların yarın Kelkit Çayı'nda arama yapacakları öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Genç Kayıp Kelkit Çayı Reşadiye Tokat

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