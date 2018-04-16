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Tokat’ta CHP'lilerden oturma eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 16:11 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, CHP İl Teşkilatı üyeleri ve partililer, 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganıyla oturma eylemi yaptı.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, CHP İl Teşkilatı üyeleri ve partililer, 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganıyla oturma eylemi yaptı.

CHP Tokat İl Başlanlığı'nca 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganıyla Cumhuriyet Meydanı'nda oturma eylemi gerçekleştirildi. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı eylemde, 'OHAL'e hayır' pankartı açıldı. Oturma eyleminde CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, CHP İl Başkanı Feramuz Şahin ve partiler yer aldı. CHP Tokat İl Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Çatak, OHAL'in insan haklarına ve özgürlüklere yönelik karşı darbe halini aldığını savunarak, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliği ülkemize dayatılmıştır. Sivil darbe ortamında 'Evet' demenin devletin tüm kurumları tarafından desteklendiği 'Hayır' demenin ise adeta yasaklandığı dönem yaşanmıştır. Ülkemiz, 21 aydır OHAL ile yönetilmektedir. İlan değişikliğinden amacından uzaklaşarak, demokrasi ve hukuk sistemine yönelik bir saldırıya dönüşen OHAL rejimi; insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. Sendikalar, meslek odaları ve birlikleri ile sivil toplum örgütlerine yönelik iktidar gücü ile uygulanan sindirme politikaları son bulmalıdır."

Grup üyeleri, basın açıklamasının ardından 1 saat oturma eylemi yaptı.

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