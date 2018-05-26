Tokat'ta cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Tokat'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Ahmet Karaçayırlı'nın kullandığı 60 HN 329 plakalı cip, Tokat-Turhal karayolu Atatürk kavşağında, Davut Kaya (32) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada, otomobilde sıkışan ve itfaiye ekibince çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Dürdane Kaya (90), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Sündüz ve Kadriye Kaya ile Haydar Armağan, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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