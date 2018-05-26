HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Tokat'ta cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 16:30 | Son Güncelleme

Tokat'ta cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Tokat'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ahmet Karaçayırlı'nın kullandığı 60 HN 329 plakalı cip, Tokat-Turhal karayolu Atatürk kavşağında, Davut Kaya (32) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobilde sıkışan ve itfaiye ekibince çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Dürdane Kaya (90), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Sündüz ve Kadriye Kaya ile Haydar Armağan, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

PARTNERAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahıAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahı
Irmakta kaybolan Samet'in annesi: Acı dayanılabilecek gibi değilIrmakta kaybolan Samet'in annesi: Acı dayanılabilecek gibi değil
Nilüferlerin açtığı Gölcük'te kartpostallık güzellikNilüferlerin açtığı Gölcük'te kartpostallık güzellik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ölümlü kaza Tokat trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin seçim beyannamesi açıklandı! İşte ekonomik, siyasi tüm vaatler

CHP'nin seçim beyannamesi açıklandı! İşte ekonomik, siyasi tüm vaatler

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya miting tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya miting tepkisi

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi 2018 Ramazan ayında hangi güne denk geliyor

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi 2018 Ramazan ayında hangi güne denk geliyor

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.