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Tokat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için 41 pare top atışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 17:59 | Son Güncelleme

TOKAT Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ettiği yemin sonrası 41 pare top atışı yapıldı.

Tokat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için 41 pare top atışı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ettiği yemin sonrası 41 pare top atışı yapıldı.
Tokat Belediyesi tarafından kent merkezinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de ettiği yemin sonrası itfaiye ekipleri tarafından top atışı yapıldı. İtfaiye ekipleri ilk önce kent merkezinde topların atılacağı alanda güvenlik önlemleri aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından 41 pare top atışı gerçekleştirildi. Topların atılmasını, çevrede bulunanlar anı cep telefonu kameraları ile görüntüledi.
Tarihi bir gün yaşandığını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bandırmalı, "Yeni sistemin birinci devlet başkanımız, Cumhurbaşkanımız yeminle göreve başlamış oldu. Bizde bu anı tarihi kılmak adına, unutmamak adına Türk devlet geleneğimizde olan 41 top atışını gerçekleştirdik'' dedi.

FOTOĞRAFLI

Tokat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için 41 pare top atışıTokat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için 41 pare top atışıTokat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için 41 pare top atışıTokat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için 41 pare top atışı

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