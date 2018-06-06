Tokat'ta dolandırıcılık iddiası

Tokat'ın Turhal ilçesinde, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçeler ile çevre illerde aldıkları hayvanlar karşılığında karşılıksız senet verip dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla biri kadın 13 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.B, B.S, Ö.T, A.K, S.Ö, D.D. ve O.A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

