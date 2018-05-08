Tokat'ta ev yangını

Tokat'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Kabe-i Mescit Mahallesi Hacımünürbey Sokak'ta Cem Olgunay'ın oturduğu iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evdeki çocuklar, vatandaşlar tarafından tahliye edildi.

Komşuların haber vermesi üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine geldi.

Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangından sonra çıkan kavgayla ilgili polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına alındı.

Yangında evde hasar meydana geldi.

