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Tokat'ta FETÖ şüphelisi astsubay gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 11:42 | Son Güncelleme

Tokat'ta FETÖ şüphelisi astsubay gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Tokat'ta görevli bir astsubay gözaltına alındı.

Sulusaray İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay C.U, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen C.U, işlemlerinin ardından Samsun'a gönderilecek.

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astsubay FETÖ/PDY operasyonu gözaltı Tokat

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