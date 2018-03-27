Tokat’ta, geleceğimiz için ’Sıfır atık’ projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin yaygınlaştırılması kapsamında Tokat’ın Turhal ilçesinde muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve köy ve mahalle muhtarları ile kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda Turhal Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Sıfır Atık Projesi’nin israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olduğunu söyledi. Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi kapsamında hayata geçirilen projenin hızlı bir şekilde ilerlemekte olduğunu ifade eden Kaymakam Üçer, "Verimliliğin artması, temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması, israfın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması, çevresel risklerin azalmasının sağlanması, çevre koruma bilinci ile duyarlı tüketici duygusuna sahip olmasının sağlanması ve ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun çevreci sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılması sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlardır. İşte bu nedenlerle gelecek nesillerimiz adına bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha yaşanabilir bir çevre için bu projeye herkesin destek olacağına gönülden inanıyor, hem muhtarlarımızın hem de kurumlarımızın bu projeye gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum” dedi. Toplantının son bölümünde ise Turhal Belediyesi Çevre Mühendisi Ayşe Eken proje tanıtım sunumunu yaptı.