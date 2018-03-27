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Tokat’ta, geleceğimiz için ’Sıfır atık’ projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 13:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin yaygınlaştırılması kapsamında Tokat’ın Turhal ilçesinde muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve köy ve mahalle muhtarları ile kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda Turhal Kaymakam Dr.

Tokat’ta, geleceğimiz için ’Sıfır atık’ projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin yaygınlaştırılması kapsamında Tokat’ın Turhal ilçesinde muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve köy ve mahalle muhtarları ile kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda Turhal Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Sıfır Atık Projesi’nin israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olduğunu söyledi. Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi kapsamında hayata geçirilen projenin hızlı bir şekilde ilerlemekte olduğunu ifade eden Kaymakam Üçer, "Verimliliğin artması, temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması, israfın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması, çevresel risklerin azalmasının sağlanması, çevre koruma bilinci ile duyarlı tüketici duygusuna sahip olmasının sağlanması ve ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun çevreci sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılması sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlardır. İşte bu nedenlerle gelecek nesillerimiz adına bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha yaşanabilir bir çevre için bu projeye herkesin destek olacağına gönülden inanıyor, hem muhtarlarımızın hem de kurumlarımızın bu projeye gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum” dedi. Toplantının son bölümünde ise Turhal Belediyesi Çevre Mühendisi Ayşe Eken proje tanıtım sunumunu yaptı.

Bağcılığı Geliştirme projesi
Kaymakam Üçer ayrıca Turhal Kaymakamlığı tarafından yürütülen Bağcılığı Geliştirme Projesi kapsamında Necip Köyü’nde oluşturulan örnek bağ ve inşa edilen Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde bağ üreticilerine eğitim çalışmalarını yerinde inceledi. Turhal Bağcılığını Geliştirme Projesi kapsamında geçen yıl 2 bin dekar alanda dikilen 200 bağ üreticisine GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Rüstem Cangi, Yrd. Doç. Adem Yağcı, Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde görevli Dr. Duran Kılıç ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından Necip köyü öncü örnek bağ alanında uygulamalı budama eğitimi verildi.
Kaymakam Üçer, Turhal Bağcılığını Geliştirme Projesinin aşama aşama devam ettiğini ifade ederek,"Projemizin bu kısmında eğitim bölümüne geçtik. Bağ Üreticilerimize vermiş olduğumuz budama eğitimi sonrası bağcılıkla ilgili diğer eğitimlerde sırasıyla verilecektir." diye konuştu.

Tokat’ta, geleceğimiz için ’Sıfır atık’ projesi

Tokat’ta, geleceğimiz için ’Sıfır atık’ projesi

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