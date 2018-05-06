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Tokat'ta gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 02:35 | Son Güncelleme

Erbaa ilçesinde 14 kişi baş ağrısı ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurdu

TOKAT(AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde 14 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, ilçede bulunan özel bir işletmeden çiğ köfte aldıkları tespit edilen 14 kişi, baş ağrısı ve bulantı şikayetiyle Erbaa Devlet Hastanesine gitti.

Yediği çiğ köfteden rahatsızlanan Beyza Yılmaz'ın (17) babası Hasan Yılmaz (48) AA muhabirine, kızının akşamüstü çiğ köfte yediğini, bir süre sonra da baş ağrısı ve mide bulantısının olduğunu söylediğini aktardı. Hastaneye gittiklerini ve kızına gıda zehirlenmesi şüphesiyle serum verildiğini belirten Yılmaz, kan tahlilinin sonucunu beklediklerini ifade etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri çiğ köfteden numune aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Erbaa gıda zehirlenmesi şüphesi Tokat

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