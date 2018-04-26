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Tokat'ta hafif ticari aracın Kelkit Çayı'na yuvarlanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 13:29 | Son Güncelleme

Suda kaybolan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde dün hafif ticari aracın Kelkit Çayı'na devrilmesi sonucu kaybolan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD ekipleri, botla çaya girerek kayıp sürücü Ayhan Cebe'nin bulunması için arama tarama çalışması yaptı.

Hafif ticari araç, ekipler tarafından sudan çekici yardımıyla çıkarılarak otoparka götürüldü.

Cebe'nin Cimitekke beldesindeki Halaç Mahallesi'nin muhtarı, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Niksar'dan Reşadiye'ye giden Ayhan Cebe'nin kullandığı 60 RG 322 plakalı ticari araç, dün Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında yaklaşık 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı'na yuvarlanmıştı. Suya gömülen aracın üzerine çıkan Mustafa Cebe'nin (60) yardım çağrısının ardından kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Yaralı kurtarılan Cebe'nin araçta iki kişi daha olduğunu söylemesi üzerine çalışmalarını sürdüren ekipler, kaza yerinin yaklaşık bir kilometre uzağında 62 yaşındaki Nazile Cebe'nin cansız bedenine ulaşmıştı.

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AFAD arama Kaza Kelkit Çayı ölüm Reşadiye Tokat

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