Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
İbrahim Sönmez (58) idaresindeki 60 FN 799 plakalı otomobil, Tokat-Çat karayolu Sevindik köyü yakınlarında, Selahattin Utuş'un kullandığı 60 HH 001 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden İbrahim Sönmez ile araçlarda bulunan Talha (12), Muhammet Emin (11) ve Yasemin Özdemir (32) ile Emine (52) ve Türkmen Sönmez (51) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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