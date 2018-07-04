Tokat'ta 'Kahraman esnaf süpermarkete karşı'

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası tarafından kent merkezinde bulunan AVM'lerin şehir dışına çıkarılması için 'Kahraman esnaf süpermarkete karşı' sloganıyla imza kampanyası başlatıldı.

​Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şaban Kaya, AVM'lerin şehir içinde, mahalle aralarındaki küçük esnafa zarar verdiğini ve yok olmasına neden olduğunu belirterek imza kampanyası başlattı. Karşıyaka Mahallesi'nde kurulan Çarşamba Pazar'ında 'Kahraman esnaf süpermarkete karşı' sloganıyla düzenlenen imza kampanyası hakkında açıklamada bulunan Kaya, "Esnafın tüm sorunlarını irdeleyip, gidermek için gereken çalışmalara başladık. Market, AVM ve zincir mağazaları bu esnafımızı tamamen tükettiğini, bizim 50'ye yakın esnafımızın yok olmaya sebep olduklarını gördük. Tekelleşmeye yönelmesini engellemek için ve serbest piyasadaki hareketliliği sağlaması için küçük esnafımızın var olması gerekiyor. Bu hareketliliği sağlamak adına AVM'lerin şehir dışına çıkması için imza kampanyası başlattık. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederim. 22 Temmuz'a kadar sürecek kampanyada toplanan imzaları ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız" dedi.

Kaya, ayrıca il genelinde Temmuz ayında belirlenecek bir günde esnaf olarak 1 saat kepenk kapatma eylemi yapacaklarını da sözlerine ekledi.