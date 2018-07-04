HABER

Tokat'ta 'Kahraman esnaf süpermarkete karşı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 15:22 | Son Güncelleme

TOKAT'ta Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası tarafından kent merkezinde bulunan AVM'lerin şehir dışına çıkarılması için 'Kahraman esnaf süpermarkete karşı' sloganıyla imza kampanyası başlatıldı.

Tokat'ta 'Kahraman esnaf süpermarkete karşı'

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası tarafından kent merkezinde bulunan AVM'lerin şehir dışına çıkarılması için 'Kahraman esnaf süpermarkete karşı' sloganıyla imza kampanyası başlatıldı.
​Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şaban Kaya, AVM'lerin şehir içinde, mahalle aralarındaki küçük esnafa zarar verdiğini ve yok olmasına neden olduğunu belirterek imza kampanyası başlattı. Karşıyaka Mahallesi'nde kurulan Çarşamba Pazar'ında 'Kahraman esnaf süpermarkete karşı' sloganıyla düzenlenen imza kampanyası hakkında açıklamada bulunan Kaya, "Esnafın tüm sorunlarını irdeleyip, gidermek için gereken çalışmalara başladık. Market, AVM ve zincir mağazaları bu esnafımızı tamamen tükettiğini, bizim 50'ye yakın esnafımızın yok olmaya sebep olduklarını gördük. Tekelleşmeye yönelmesini engellemek için ve serbest piyasadaki hareketliliği sağlaması için küçük esnafımızın var olması gerekiyor. Bu hareketliliği sağlamak adına AVM'lerin şehir dışına çıkması için imza kampanyası başlattık. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederim. 22 Temmuz'a kadar sürecek kampanyada toplanan imzaları ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız" dedi.
Kaya, ayrıca il genelinde Temmuz ayında belirlenecek bir günde esnaf olarak 1 saat kepenk kapatma eylemi yapacaklarını da sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI

Tokat'ta 'Kahraman esnaf süpermarkete karşı'Tokat'ta 'Kahraman esnaf süpermarkete karşı'Tokat'ta 'Kahraman esnaf süpermarkete karşı'Tokat'ta 'Kahraman esnaf süpermarkete karşı'

PARTNERKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyorduKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyordu
Leyla'nın acılı babası: Cani kimse bulsunlar, idamı hak ettiLeyla'nın acılı babası: Cani kimse bulsunlar, idamı hak etti
Yusuf Tekin kimdir? Yusuf Tekin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor? Yusuf Tekin kimdir? Yusuf Tekin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Taksim Meydanı’nda hareketli dakikalar

Son dakika! Taksim Meydanı’nda hareketli dakikalar

Destici'den kaçırılan çocuklarla ilgili flaş açıklama: Sanki bir yerden düğmeye basılmış gibi

Destici'den kaçırılan çocuklarla ilgili flaş açıklama: Sanki bir yerden düğmeye basılmış gibi

Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Yusuf Tekin kimdir? Yusuf Tekin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Yusuf Tekin kimdir? Yusuf Tekin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Çağlayan Çetin kimdir? Çağlayan Çetin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Çağlayan Çetin kimdir? Çağlayan Çetin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Sapığı evire çevire dövdüler!

Sapığı evire çevire dövdüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.