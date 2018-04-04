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Tokat'ta kaybolan 2 çocuktan 2,5 yıldır haber yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 11:36 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde evlerinin yakınında oynarken kaybolan Dursun Kaan Taşcı ile Bayram Erol, aradan geçen 2,5 yıla karşın bulunamadı.

Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde evlerinin yakınında oynarken kaybolan Dursun Kaan Taşcı ile Bayram Erol, aradan geçen 2,5 yıla karşın bulunamadı. Çocuklardan Bayram Erol'un babası Ömer Erol, oğlunun 6 ay önce İstanbul Zeytinburnu'nda görüldüğünü söyleyerek, bu bölgede arama yapılmasını istedi. Reşadiye'de, 29 Aralık 2015 tarihinde, evlerinin yakınında oynayan o dönem 5 yaşında olan Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol kayboldu. Ailenin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Ancak aradan geçen 2,5 yıla karşın, çocukların izine rastlanmadı. Çocuklardan Bayram Erol'un babası Ömer Erol, kayıp oğlunun 6 ay önce İstanbul Zeytinburnu'nda bir dönercide yemek yerken görüldüğüne dair ihbar aldıklarını söyledi. SOL ELİ İLE YEMEK YEMESİ, BİZİ UMUTLANDIRDI' Oğlunun bu bölgede aranmasını isteyen Erol, "Yemek yemek için gittiği dönerci ile görüştüğümüzde sol elle yemek yediğini, saçlarının siyah kıvırcık olduğunu söyledi. Devamlı Bayram sol eli ile yemek yiyordu. Fotoğrafını gösterdik. Dönerci fotoğraftakinin aynısı olduğunu söyledi. Biz de emniyete haber verdik. Tokat Emniyet Müdürlüğü de İstanbul'a bildirdi. Daha sonra 4- 5 tane fotoğraf geldi. Fotoğrafların içerisinde sadece bir tanesi benziyordu Bayram’a. Biz çocuğumuzun Zeytinburnu’nda aranmasını istiyoruz. Çocuğun sol eli ile yemek yemesi, bizi umutlandırdı. Ben çocuğumun Tokat’ta değil, İstanbul’da Zeytinburnu'nda aranmasını istiyorum" diye konuştu. 'RÜYAMDA GÖRMEK BENİ MUTLU EDİYOR' Anne Adile Erol ise kayıp çocuğunu çok özlediğini belirterek, şöyle konuştu: "Çok özledik, kapılara bakıyorum. Çocuğumun kokusunu diğer çocuğumda arıyorum. Bir an önce gelse, koklasam diye. Okula gidiyorum, arkadaşlarını görüyorum. Okul yollarında ağlıyorum. Doğum günü oluyor, ona üzülüyorum. Dua ediyorum, namaz kılıyorum, belki bir gün kavuşur, koklarım diye. Çok zor bir evlat kaybı. Bunu yaşayan bilir. Çocuğumuzu unutmadık, unutmayacağız. Her zaman kalbimizde. Rüyalarımda görüyorum. Bazen yaşıyor, bazen yaşamıyor. Şuradayım, buradayım diyor. Kendisini göremesem de rüyamda görmek beni mutlu ediyor."

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