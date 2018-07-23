HABER

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim gölde de arandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 12:10 | Son Güncelleme

Turhal ilçesinde kaybolan küçük kızın bulunmasına yönelik çalışmalar kapsamında bölgedeki baraj gölünde dalgıç ekibince arama yapıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunmasına yönelik çalışmalar kapsamında bölgedeki Yazıtepe Baraj Gölü'nde arama yapıldı.

Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen küçük Evrim'in bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Küçük kızın kaybolduğu bölgeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yazıtepe Baraj Gölü'nde dalgıç ekibi arama çalışması yaptı.

Çok sayıda ekip tarafından havadan ve karadan sürdürülen arama çalışmalarında bölge didik didik taranırken, kokuya duyarlı köpeklerin de kullanıldığı, kimi yerlerin iş makinesiyle kazıldığı çalışmalardan şu ana kadar sonuç elde edilemedi.

Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan küçük kızın babası Burhan ile annesi Dilek Atış'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor. İlçe Cumhuriyet Başsavcısının bizzat yürüttüğü ve ifadeleri aldığı soruşturmada baba Burhan Atış'ın ifadelerinin çelişkili bulunduğu belirtiliyor.

PARTNERUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadınUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadın
Genç İmam Hatipliler: Hemen açıkça tepkimizi gösterdikGenç İmam Hatipliler: Hemen açıkça tepkimizi gösterdik
Joan Baez İstanbul'da son kez konser verdiJoan Baez İstanbul'da son kez konser verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD arama çalışmaları baraj dalgıç evrim atış gölü kayıp kız çocuğu Tokat Turhal

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar Ankara'da yakalandı

Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar Ankara'da yakalandı

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı! Özür videosundaki kendisi değilmiş

Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı! Özür videosundaki kendisi değilmiş

Bedelli askerlik teklifinde 28 gün şartı 21 gün olarak değiştirildi

Bedelli askerlik teklifinde 28 gün şartı 21 gün olarak değiştirildi

Belediye otobüsünde Erdoğan'a hakarete gözaltı!

Belediye otobüsünde Erdoğan'a hakarete gözaltı!

Yer: Beyoğlu! Kapkaççılar 2 kadına kabusu yaşattı

Yer: Beyoğlu! Kapkaççılar 2 kadına kabusu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.