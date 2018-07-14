Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim'i arama çalışmaları

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı ancak döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalara köylüler de destek veriyor.

Çalışmalarda, Ankara'dan gönderilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) arama köpeği "Mavi"den yararlanılıyor. Ayrıca Samsun AFAD Müdürlüğünden gelen "Abrek", "Mali" ve "Chi Chi" isimli arama köpekleri de çalışmalarda kullanılıyor.

AFAD ve JAK ekipleri, Yenisu köyündeki metruk evlerde de arama yaptı.

