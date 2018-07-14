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Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim'i arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 20:03 | Son Güncelleme

Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için yürütülen çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararmasının ardından ara verildi.

Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı ancak döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan biri olan küçük Evrim'in bulunması için çalışma yürüten AFAD ve jandarma ekiplerine köylüler de destek veriyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, Evrim'in kaybolduğu noktadan 3 kilometre uzaklıkta bulunan Yenisu köyüne kadar çalışma yaptı.

Kayıp Evrim'in evinde ve köyde bulunan metruk binalarda arama yapan ekipler, bir sonuca ulaşamadı.

Havanın kararmasının ardından çalışmalara ara verildi. Ekiplerin yarın yayla ve köy çevresinde çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
çalışma evrim atış Kayıp Tokat'ın Turhal ilçesi

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