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Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim'i arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 17:50 | Son Güncelleme

Tokat Valiliği: "Oluşturulan özel ekiple olay tüm yönleriyle araştırılmakta, olayın aydınlatılması ve kaybolan Evrim Atış'ın bulunması için devletin tüm imkanları seferber edilmektedir. Arama faaliyeti Evrim Atış bulununcaya kadar aralıksız sürdürülecektir"

Tokat Valiliğinden, Turhal ilçesinde Evrim Atış'ın kaybolması olayının tüm yönleriyle araştırıldığı, küçük kızın bulunması için tüm imkanların seferber edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Turhal ilçesi Yenisu köyü yaylasında, Burhan-Dilek Atış çiftinin kızı 3 yaşındaki Evrim Atış'ın 10 Temmuz saat 08.30 sularında kaybolduğunun, aynı gün saat 13.41'de 156 Jandarma İmdat Hattı'na yapılan ihbar ile öğrenildiği belirtildi.

Olayın haber alınmasını müteakip derhal Turhal Jandarma Komutanlığından yeteri kadar kuvvetin bölgeye intikal ettirildiğine işaret edilen açıklamada, Turhal Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek olaya el konulduğu aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgeye intikal ettirilen 10 kişilik 2 jandarma asayiş timine ilave olarak 36 kişilik 3 jandarma komando timi, 30 jandarma personeli, İl AFAD Müdürlüğünden 10 personel ve iz takip köpeği ile drone unsuru da ivedi görevlendirilmiş, bölge halkından yaklaşık 50 vatandaşın katılımı ile arama faaliyetine başlanılmıştır. Aynı gün Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile kadavra ve iz takip köpeği de talep edilmiştir. Halen bölgede 10 kişilik 2 jandarma asayiş timi, 24 kişilik 2 jandarma komando timi, 1 JAK timi, 6 UMKE ile 12 AFAD personeli, iz takip ve kadavra köpeği, bir drone unsuru ile bölge halkından oluşan kalabalık bir ekiple arama faaliyetine devam edilmektedir. Oluşturulan özel ekip ile olay tüm yönleriyle araştırılmakta, olayın aydınlatılması ve kaybolan Evrim Atış'ın bulunması için devletin tüm imkanları seferber edilmektedir. Arama faaliyeti Evrim Atış bulununcaya kadar aralıksız sürdürülecektir."

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Anahtar Kelimeler:
evrim atış Tokat Valiliği Turhal

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