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Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim'i arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 21:38 | Son Güncelleme

Küçük kız 16'ncı günde de bulunamadı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararmasının ardından ara verildi.

Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen küçük Evrim'in bulunması için AFAD, dalgıç polisler, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, komandolar ve UMKE çalışanlarının yer aldığı 49 kişilik ekip, köy yakınlarını, çadırlar bölgesini ve inşaatı devam eden Yazıtepe Barajı'nın tamamlanan ve su tutulmaya başlanan kısmını taradı.

Ekiplere Ankara'dan gelen kadavra arama köpeği de eşlik etti.

Bugün de bir sonuç alınamayan çalışmalara, havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Küçük kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Turhal Adliyesine sevk edilen anne Dilek ile baba Burhan Atış, verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kayıp kız çocuğu Tokat Turhal

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