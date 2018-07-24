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Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim'i dalgıçlar aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim'i dalgıçlar aradı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmalarına dalgıçlar da katıldı.

Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirtilen çocuğun bulunması için 15. gün de çalışmalar sürdürüldü.

İnşaatı devam eden Yazıtepe Barajı'nın tamamlanan ve su tutulmaya başlanan kısmında minik Evrim'i Ordu'dan gelen dalgıç polisler ve AFAD ekipleri aradı.

Derinliği 25 metreye kadar ulaşan bölgede arama yapan dalgıç polisler herhangi bir sonuca ulaşamadı.

Evrim'i AFAD, jandarma arama kurtarma (JAK) ekipleri ve komandolar aramayı sürdürüyor. Ekiplere Ankara'dan gelen kadavra arama köpeği Boomer da eşlik ediyor.

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