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Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim'in amcası serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 22:40 | Son Güncelleme

Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın gözaltına alınan amcası, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Baba Burhan ile anne Dilek Atış'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın gözaltına alınan amcası, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen küçük Evrim'in bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait kadavra arama köpeği "Boomer" da kullanıldı.

Arama çalışmalardan on üçüncü gününde de sonuç alınamadı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Niyazi Ayış, savcının talimatı ile serbest bırakıldı.

Baba Burhan ile anne Dilek Atış'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Küçük kızın babası Burhan Atış'ın çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi.

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