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Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim'in anne ve babası tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 23:02 | Son Güncelleme

Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Dilek ile baba Burhan Atış çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Dilek ile baba Burhan Atış tutuklandı.

Küçük kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Turhal Adliyesine sevk edilen anne Dilek ile baba Burhan Atış, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Atış, çifti çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yenisu köyünün yaylasında, babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen küçük Evrim'in bulunması için yürütülen arama çalışmaları devam ederken küçük kızın anne ve babası ile amcası Niyazi Atış gözaltına alınmış, amca Atış dün savcının talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Kayıp çocuğun anne ve babası ise sağlık kontrollerinin ardından elleri kelepçeli olarak Turhal Adliyesine sevk edilmişti.

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evrim atış

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