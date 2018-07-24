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Tokat'ta kaybolan Evrim'in anne ve babası çelişkili ifadeler vermiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 01:23 | Son Güncelleme

Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan anne Dilek ile baba Burhan Atış'ın savcılık sorgularında çelişkili ifadeler verdiği ortaya çıktı

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan anne Dilek ile baba Burhan Atış'ın savcılık sorgularında çelişkili ifadeler vermeleri üzerine tutuklandığı öğrenildi.

Turhal Cumhuriyet Başsavcılığınca Evrim Atış'ın Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz'da kaybolmasına yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen küçük kızın anne ve babasının, savcılıkta verdikleri çelişkili ifadeler üzerine mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

Bu arada, aynı soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmasının ardından salıverilen babaanne Sati Atış, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeter şimdiye kadar çektiğimiz, yeter artık. Hem ciğerinden ol hem evlatlarından ol. Bu iş ne biçim bir iş, ben anlayamıyorum." dedi.

Yenisu köyü yaylasında, babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen Evrim'in bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili soruşturma kapsamında küçük kızın anne ve babası ile amcası Niyazi Atış gözaltına alınmıştı. Amca Niyazi Atış önceki gün savcının talimatıyla serbest bırakılmış, anne Dilek ile baba Burhan Atış ise dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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