Tokat'ta kaybolan kişinin cesedi bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi, Kelkit Çayı'nda bulundu.

Erek Mahallesi'nde yaşayan Serkan Özyurt'un (30), dün akşam hayvanlarını otlatmak için ayrıldıktan sonra evine dönmemesi üzerine, yakınları ve arkadaşları Kelkit Çayı kenarında arama yaptı.

Aramadan sonuç alamayan Özyurt'un yakınları, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri bölgeye gelerek arama çalışması başlattı.

İtfaiye ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, Özyurt'un cesedi suda bulundu. Kiremit fabrikasında çalıştığı öğrenilen Özyurt'un cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Özyurt'un, hayvanlarını otlattığı sırada serinlemek amacıyla suya girdiği iddia edildi.