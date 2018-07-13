Tokat'ta kaybolan kız çocuğunu arama çalışmalarına ara verildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararmasının ardından ara verildi.
Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın iki gün önce hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarına, AFAD ve jandarma ekiplerine köylüler de destek veriyor.
Arama çalışmalarında Samsun AFAD'dan gelen "Abrek", "Mali" ile "Chi chi" isimli köpekler ve Jandarma Arama Kurtarma'nın (JAK) "Mavi" isimli arama köpeği de kullanılıyor.
JAK ekipleri bugün dere kenarında arama yaptı.
Havanın kararmasının ardından çalışmalara ara verildi.
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