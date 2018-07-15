Tokat'ta kaybolan kız çocuğunu arama çalışmalarına ara verildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararmasının ardından ara verildi.
Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarına, AFAD ve jandarma ekiplerine köylüler de destek veriyor.
Arama çalışmalarında Samsun AFAD'dan gelen "Abrek", "Mali" ve "Chi chi" isimli köpekler ile Jandarma Arama Kurtarma'nın (JAK) "Mavi" adlı arama köpeği de kullanılıyor.
JAK ekipleri bugün ormanlık alanda, köpekler ise köyde arama yaptı.
Havanın kararmasının ardından, çalışmalara ara verildi.
Gümüşhane'de kırmızı listede aranan terörist Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır öldürüldü
ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması
FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi
Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!
İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar
BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor
ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama
İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum