Tokat'ta kaybolan kız çocuğunu arama çalışmalarına ara verildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararmasının ardından ara verildi.

Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarına, AFAD ve jandarma ekiplerine köylüler de destek veriyor.

Arama çalışmalarında Samsun AFAD'dan gelen "Abrek", "Mali" ve "Chi chi" isimli köpekler ile Jandarma Arama Kurtarma'nın (JAK) "Mavi" adlı arama köpeği de kullanılıyor.

JAK ekipleri bugün ormanlık alanda, köpekler ise köyde arama yaptı.

Havanın kararmasının ardından, çalışmalara ara verildi.

