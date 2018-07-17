Tokat'ta kaybolan kız çocuğunu arama çalışmalarına ara verildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararmasının ardından ara verildi.
Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarına, AFAD ve jandarma ekiplerine köylüler de destek veriyor.
Arama çalışmalarında Samsun AFAD'dan gelen "Abrek" ile Jandarma Arama Kurtarma'nın (JAK) "Mavi" adlı arama köpeği de kullanılıyor.
Yenisu'ya yaklaşık 25 kilometre uzalıklıkta bulunan Keçeli köyündeki dere yataklarında "Abrek" isimli köpek aramalara dahil edildi.
Daha sonra "Abrek" isimli köpek küçük Evrim'in ailesine ait ahırlarda arama yaptı.
Havanın kararmasının ardından çalışmalara ara verildi.
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