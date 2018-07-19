Tokat'ta kaybolan küçük kız 10'uncu günde de bulunamadı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararmasının ardından ara verildi.
Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen küçük Evrim'in bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına gün boyu devam etti.
Çalışmalarda, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) arama köpeği "Mavi"den de yararlanıldı.
Bugün de bir sonuç alınamayan çalışmalara, havanın kararması nedeniyle ara verildi.
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