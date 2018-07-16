Tokat'ta kaybolan küçük kız 7'nci günde de bulunamadı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararmasının ardından ara verildi.
Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları gün boyu devam etti.
Çalışmalar kapsamında Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ormanlık alanda yoğunlaşırken, diğer ekipler de "Mavi" ve "Abrek" isimli arama köpekleriyle köye yakın yerleri taradı.
Köylülerin de desteğiyle AFAD ve jandarma ekiplerinin arazide yürüttüğü çalışmalardan sonuç alınamadı.
Havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.
Öte yandan küçük kızın aile fertleriyle yakınlarının da ifadelerinin alındığı, kayıp Evrim'in evinde, çadırlarda ve köydeki metruk binalarda aramaların yapıldığı soruşturma çok yönlü devam ediyor.
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