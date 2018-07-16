HABER

Tokat'ta kaybolan küçük kız 7'nci günde de bulunamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 21:39 | Son Güncelleme

Tokat'ta kaybolan küçük kız 7'nci günde de bulunamadı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararmasının ardından ara verildi.

Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları gün boyu devam etti.

Çalışmalar kapsamında Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ormanlık alanda yoğunlaşırken, diğer ekipler de "Mavi" ve "Abrek" isimli arama köpekleriyle köye yakın yerleri taradı.

Köylülerin de desteğiyle AFAD ve jandarma ekiplerinin arazide yürüttüğü çalışmalardan sonuç alınamadı.

Havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.

Öte yandan küçük kızın aile fertleriyle yakınlarının da ifadelerinin alındığı, kayıp Evrim'in evinde, çadırlarda ve köydeki metruk binalarda aramaların yapıldığı soruşturma çok yönlü devam ediyor.

PARTNERKimse fark etmedi! Hiçbir ülkenin bayrağında o renk yokKimse fark etmedi! Hiçbir ülkenin bayrağında o renk yok
Tel Abyad'daki PYD/YPG flamaları küçüğüyle değiştirildiTel Abyad'daki PYD/YPG flamaları küçüğüyle değiştirildi
ABD Türkiye'nin aralarında bulunduğu 5 ülkeyi DTÖ'ye şikayet ettiABD Türkiye'nin aralarında bulunduğu 5 ülkeyi DTÖ'ye şikayet etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abrek AFAD arama köpekleri çadır evrim atış Jandarma Kayıp kayıp kız çocuğu metruk bina Tokat Turhal yenisu köyü

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

'Küçük penisli' diye dalga geçen karısını öldüren kocaya büyük ceza

'Küçük penisli' diye dalga geçen karısını öldüren kocaya büyük ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
16 Temmuz On Numara sonuçları: 10 bilen 3 kişi 104 bin 402'şer lira ikramiye kazandı!

16 Temmuz On Numara sonuçları: 10 bilen 3 kişi 104 bin 402'şer lira ikramiye kazandı!

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

Annenin sabrı taştı! Edirne'de öz kızı ve sevgilisini uyuşturucu sattıkları için polise ihbar etti!

Annenin sabrı taştı! Edirne'de öz kızı ve sevgilisini uyuşturucu sattıkları için polise ihbar etti!

İşte Sedat Peker'in beraat kararının gerekçesi

İşte Sedat Peker'in beraat kararının gerekçesi

İstanbul'da UBER sürücüsüne dehşeti yaşattılar! O anlar kamerada!

İstanbul'da UBER sürücüsüne dehşeti yaşattılar! O anlar kamerada!

Google son bir hafta Türkiye'de en çok arananların listesini açıkladı! Adnan Oktar birinci sıraya oturdu!

Google son bir hafta Türkiye'de en çok arananların listesini açıkladı! Adnan Oktar birinci sıraya oturdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.