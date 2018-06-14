HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Tokat'ta kayınpederi tarafından silahla vurulan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 12:04 | Son Güncelleme

Tokat'ta kayınpederi tarafından silahla vurulan kişi öldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kayınpederi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, eşiyle bir süredir problem yaşadığı öne sürülen Ersin Telli (26), barışmak için kayınpederi Ali T'nin Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şehit Astsubay Erdoğan Ekmen Caddesi'ndeki evine gitti.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Telli, kayınpederi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Ali T, kaçmaya çalışan damadına evdeki pompalı tüfekle de ateş etti.

Hastaneye kaldırılan Telli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından kaçan Ali T, polis ekiplerince yakalandı, oğlu Ahmet T. gözaltına alındı.

Telli çiftinin bir çocukları olduğu öğrenildi.

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD bayrağını öptü!Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD bayrağını öptü!
Tedavisi tamamlanan caretta'lar denize salındıTedavisi tamamlanan caretta'lar denize salındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ateş etme damat Erbaa kayınpeder ölüm Tokat

En Çok Okunan Haberler

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Survivor'dan kim gitti? Bireysel oyunlara dönen Survivor'da bu hafta kim elendi?

Survivor'dan kim gitti? Bireysel oyunlara dönen Survivor'da bu hafta kim elendi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Enişte rezaleti! Baldızını önce dövdü sonra istismar etti

Enişte rezaleti! Baldızını önce dövdü sonra istismar etti

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD bayrağını öptü!

Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD bayrağını öptü!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi

Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi

Ramazan Bayramı mesajları 2018 - En güncel, en özel bayram mesajları resimli

Ramazan Bayramı mesajları 2018 - En güncel, en özel bayram mesajları resimli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.