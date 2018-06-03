Tokat'ta Kelkit Çayı'nda kaybolduğu iddia edilen çocuk aranıyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı'nda kaybolduğu öne sürülen çocuğu, AFAD ve Ordu'dan gelen dalgıç polisler arıyor.

Kayalık Mahallesi mevkisinde oynayan çocukların, Halil Karaçam'ın (7) Kelkit Çayı'na düştüğünü söylemeleri üzerine sabah saatlerinde AFAD ve Ordu'dan gelen dalgıç polisler, suda arama çalışması başlattı.

Çocuğun bir ayakkabısı suya düştüğü öne sürülen yerde, diğer ayakkabısı ise olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Hamamtepesi mevkisi yakınlarında bulundu.

Çocuğun suya düştüğü ileri sürülen bölgede iş yeri olan Mehmet Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakınlarının, çocuğun ayakkabısından birisini bataklıkta bulduğunu söyledi.

Sağlam, "Birisini de aşağıda polisler buldu. Üç çocuk, üstlerinin çamur olmasından dolayı temizlemek için suya girmişler. Çocuk, 'Ben yüzeceğim.' demiş, yüzmeye başladığı yer akıntılı." diye konuştu.

Arama çalışmalarını baba Hayretin Karaçam ve yakınları ile vatandaşlar da takip ediyor.

