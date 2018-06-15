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Tokat'ta kuvvetli yağış ve fırtına

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 23:20 | Son Güncelleme

Erbaa ilçesindeki şiddetli yağış ve fırtınada bazı ev ve araçlar hasar gördü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezi ve köylerde akşam saatlerinde etkili olan aşırı yağış ve fırtına sebebiyle bazı binaların çatıları ve araçlar zarar gördü, ağaçlar devrildi.

Kuvvetli yağışın su baskınlarına neden olduğu ilçede vatandaşlar ev ve iş yerlerine dolan suları tahliye etti.

Fırtınanın enerji nakil hatlarına zarar vermesi nedeniyle yaklaşık 45 dakika elektrik kesintisi yaşanan ilçede, belediye ekipleri de hasar tespiti yaptı.

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Erbaa fırtına Şidetli yağış Tokat

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