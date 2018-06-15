Tokat'ta kuvvetli yağış ve fırtına

Tokat'ın Erbaa ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezi ve köylerde akşam saatlerinde etkili olan aşırı yağış ve fırtına sebebiyle bazı binaların çatıları ve araçlar zarar gördü, ağaçlar devrildi.

Kuvvetli yağışın su baskınlarına neden olduğu ilçede vatandaşlar ev ve iş yerlerine dolan suları tahliye etti.

Fırtınanın enerji nakil hatlarına zarar vermesi nedeniyle yaklaşık 45 dakika elektrik kesintisi yaşanan ilçede, belediye ekipleri de hasar tespiti yaptı.

