Tokat'ta mantar zehirlenmesi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Demirtaş köyünde ormanda topladıkları mantarları yiyen Abdullah Önder (65), Cemile Önder (28), Hamiyet Önder (63), Ayşenur Önder (16), Abdurrahman Önder(18), Eren Önder (16), Mustafa Önder (33) ve Bayram Balcı(41) bir süre sonra kusma ve bulantı şikayeti ile Erbaa Devlet Hastanesine başvurdu.

Yapılan kontrollerde yedikleri mantardan zehirlendikleri tespit edilen 8 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

